Aktivistka Thunbergová do voleb v USA podpořila Bidena

Sedmnáctiletá Švédka poznamenala, že pokud by to nebylo důležité, nebyla by se do americké stranické politiky zapojila. "Zorganizujte se a všechny přesvědčte, aby volili Bidena," napsala a připojila odkaz na vyjádření populárně vědeckého časopisu Scientific American, který nedávno poprvé ve své 175leté historii vyjádřil podporu některému z kandidátů v prezidentských volbách. Redakce časopisu se postavila za Bidena, protože Trump podle ní poškodil USA tím, že zavrhuje vědu.

Republikánský prezident v minulosti Thunbergovou několikrát na twitteru kritizoval a podle mnohých pozorovatelů má k otázce klimatických změn značně odlišný postoj než aktivistka. Krátce po nástupu do funkce Trump mimo jiné oznámil záměr odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015 s tím, že přísnější klimatická politika by měla nepříznivé dopady na americké podniky.

Když se Thunbergová v roce 2019 stala osobností roku časopisu Time, Trump ji na twitteru vyzval, aby se zklidnila a zašla si raději s kamarádkou do kina. Americkému státníkovi se nelíbil ani emotivní projev, který pronesla na loňském klimatickém summitu OSN a sarkasticky ji značil za "šťastnou dívku, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost".

Thunbergová se proslavila, když před dvěma lety začala sama chodit protestovat před sídlo švédského parlamentu ve Stockholmu za lepší ochranu klimatu. Její příklad následovaly tisíce mladých lidí po celém světě, kteří jsou nespokojení s liknavým přístupem politiků ke klimatické krizi.