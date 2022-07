Azov si zaslouží popravu oběšením, napsala ruská ambasáda. Twitter příspěvek nesmazal

"Bojovníci pluku Azov si zaslouží popravu, ale ne popravčí četou, nýbrž oběšením, protože to nejsou skuteční vojáci. Zaslouží si ponižující smrt,“ napsalo v pátek večer ruské velvyslanectví na twitteru. Sociální síť příspěvek následně skryla, protože podle ní porušuje pravidla týkající se nenávistných projevů. Tweet ale zcela nesmazala, neboť může být "potenciálně zajímavý pro veřejnost".

"Přečtěte si to, až vám budou říkat, že Rusko by nemělo být izolováno. Není rozdíl mezi tím, když ruští diplomaté vyzývají k popravě ukrajinských zajatců, a tím, když to dělají ruští vojáci v Olenivce. Všichni se podílejí na těchto válečných zločinech a musejí být pohnáni k odpovědnosti," uvedl na twitteru mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko.

Kyjev odsoudil vyjádření ruské ambasády den po útoku na věznici v obci Olenivka v Doněcké oblasti, při němž pravděpodobně zahynuly desítky ukrajinských válečných zajatců, včetně příslušníků pluku Azov. Z útoku na vězení se vzájemně obviňují obě strany konfliktu.

"Rusko je teroristický stát. Ve 21. století mohou jen divoši a teroristé na diplomatické úrovni říkat, že si lidé zaslouží popravu oběšením," uvedl na komunikační platformě Telegram šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

Prezident Volodymyr Zelenskyj označil páteční bombardování věznice v Olenivce v Doněcké oblasti na okupované východní Ukrajině za úmyslný válečný zločin. Prezident rovněž uvedl, že mělo být jasně právně uznáno, že Rusko je státním sponzorem terorismu.

Azovský pluk se vyznamenal při obraně Mariupolu, strategického přístavu na jihovýchodě Ukrajiny. Po dlouhých týdnech obléhání a odporu v ocelárnách Azovstal se v květnu ruské armádě vzdalo asi 2500 ukrajinských bojovníků.