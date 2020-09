Bacheletová žádá na Moskvě nezávislé vyšetření otravy Navalného

"Popírání potřeby důkladného, nezávislého, nestranného a transparentního vyšetřování tohoto pokusu o vraždu není adekvátní reakce," zdůrazňuje se ve zveřejněném prohlášení vysoké komisařky.

Přední kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zkolaboval v srpnu v letadle, jímž se vracel ze Sibiře do Moskvy. V bezvědomí byl nejprve hospitalizován v dálnovýchodním Omsku a později, po mezinárodním tlaku a naléhání rodiny, převezen na berlínskou kliniku Charité. Tam laboratorní testy v těle Navalného objevily stopy otravy. Německá vláda pak po rozborech armádních specialistů oznámila, že šlo o nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz.

Bacheletová uvedla, že nervově paralytické látky a radioaktivní izotopy, jako jsou novičok a polonium 210, jsou sofistikované substance, které lze jen obtížně získat. "To vyvolává řadu otázek. Proč používat takovéto látky? Kdo je používá? Jak je získali?" poznamenala vysoká komisařka.

UN Human Rights Chief @mbachelet calls for independent investigation into poisoning of Russian opposition figure Alexei Navalny & expresses concern about lack of accountability for previous poisonings and assassinations https://t.co/kTmqooumD0 pic.twitter.com/OLiIWzoLVY