Během pandemie zemřelo v Británii o 62 tisíc lidí víc, než je obvyklé

Oficiální bilanci počtu nakažených a úmrtí britská vláda zveřejňuje každý den večer. V pondělí oznámila, že potvrdila 111 nově zemřelých lidí s covidem-19, což bylo nejméně za více než dva měsíce. Oficiálně tak již v Británii registrují 39.045 úmrtí.

We've updated our #coronavirus roundup with weekly deaths data for England and Wales.



- There were 12,288 deaths in the week ending 22 May

- Excess deaths (the number of deaths above the 5-year average) were the lowest since the week ending 27 March https://t.co/lVwbnFQpTv pic.twitter.com/OfpvCOJfL5