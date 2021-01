Británie chce kvůli mutacím zpřísnit pravidla karantény

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli riziku, že nové mutace koronaviru mohou odolávat vakcínám, by Británie mohla zpřísnit pravidla karantény. Naznačil to dnes britský premiér Boris Johnson. Lidé přijíždějící do Británie ze zahraničí by podle něj mohli karanténu trávit v hotelích.