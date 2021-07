Británie letos čeká rekordní počet migrantů přes Lamanšský průliv

Prudký nárůst počtu migrantů, kteří se na riskantní plavbu přes průliv vydávají v malých lodích, vzrostl i kvůli pandemii. Vzhledem k cestovním restrikcím se totiž pro utečence podstatně zúžily možnosti, jak se na britskou půdu dostat letecky, vlakem či silniční dopravou. Například počet lidí, kterým se podařilo dostat do Británie díky úkrytu v některém z nákladních automobilů mířících z kontinentální Evropy klesl loni na 7000 z 10.000 v období před pandemií. Letos by takových nelegálních překročení hranice mohlo být asi 8500, napsal The Times.

V roce 2020 se přes moře do Británie dostalo 8420 migrantů, což bylo čtyřikrát více než v roce 2019. Letos to má podle analýzy The Times být kolem 22.000. S podobnou bilancí počítají i pohraničníci. Zvrat by mohla přinést jedině významná změna přístupu ze strany francouzské hraniční a pobřežní stráže.

Francie a Británie se tento týden dohodly na posílení policejních hlídek a dalších investicích například od uprchlických táborů; v letech 2021 a 2022 má Londýn investovat 62,7 milionů eur (asi 1,6 miliardy korun).

Tento týden je pro Británii co do počtu nových migrantů, kteří připluli přes moře, zatím nejrušnější. Od pondělka na lodích dorazilo přes 1200 lidí.