Británie po kritice ustoupila. Zkrátí karanténu pro navrátilce ze Španělska

Turisté, kteří se budou moci prokázat negativním testem na koronavirus, budou mít karanténu zkrácenou ze 14 dní na deset, napsal dnes server The Telegraph.

O povinné dvoutýdenní karanténě pro všechny, kdo se vracejí ze Španělska, rozhodl Londýn poměrně náhle v sobotu, a to s platností od neděle. Argumentoval přitom rostoucími počty nakažených. Nové pravidlo zaskočilo desetitisíce britských turistů, kteří ve Španělsku tráví dovolenou nebo se tam teprve chystají, a bylo překvapením i pro španělský turistický sektor.

Madrid okamžitě začal usilovat o to, aby britské úřady z nového nařízení o karanténě vyjmuly alespoň turisty na hojně navštěvovaných Baleárských a Kanárských ostrovech, kde je v současnosti počet nakažených virem SARS-CoV-2 velice nízký. Británie nicméně do svého varování, aby její občané do Španělska cestovali jen v nejnutnějších případech, ostrovy zahrnula.

En la mayor parte de España, la incidencia acumulada del #COVID19 sigue siendo muy baja, inferior a la media europea y del Reino Unido. Trabajamos con las autoridades británicas para encontrar una solución y que sus decisiones se basen en criterios epidemiológicos. #SánchezEnT5 pic.twitter.com/NRbRNnVZoT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 27, 2020

"Po mém soudu je to chyba," řekl v pondělí španělský premiér Pedro Sánchez, podle něhož se Londýn rozhodl nesprávně na základě čísel o celkovém počtu nakažených v celé zemi. "Ve velké části Španělska je výskyt (viru) mnohem nižší, než v samotném Spojeném království," upozornil Sánchez.

Náměstek britské vlády Simon Clarke dnes v odpovědi na Sánchezovo vyjádření řekl, že Londýn na rozdíl od Madridu rozhodnutí o karanténě považuje za přiměřené a správné.

Britové tvořili loni pětinu zahraničních turistů ve Španělsku a výpadek způsobený povinnou karanténou nejspíš dál prohloubí ztráty v turistickém sektoru už tak vážně poznamenaném koronavirovou krizí. V pondělí španělská asociace hotelů CEHAT navrhla, že by hotely mohly turistům hradit náklady za testy na koronavirus, aby je pomohly přesvědčit, že dovolená ve Španělsku je bezpečná.

Podle údajů Evropského centra pro infekční nemoci (ECDC) nyní ve Španělsku připadá na 100.000 obyvatel 35,1 případů nákazy koronavirem, v Británii je to 14,7 nakažených na 100.000 lidí. Ve Španělsku infikovaní přibývají zejména v Katalánsku, Aragonii a v Madridu. Na Baleárských ostrovech je nyní pouze 122 nakažených, na Kanárských ostrovech 185, uvedl list El Mundo.