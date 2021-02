Britové spustí výjimečnou koronavirovou studii. Klíčovou roli sehrají lidé

Úřad pro výzkum zdraví v Británii ve středu schválil spuštění první koronavirové studie na lidech. Dle ministerstva pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii by měla odstartovat během následujících čtyř týdnů. V součtu by se jí mělo zúčastnit na 90 dobrovolníků, jimž bude pod přísným dohledem do těla vpraveno malé množství koronaviru. Informoval o tom server Politico.

V druhé fázi studie by dobrovolníci měli být vystaveni koronaviru po předcházející vakcinaci klinicky schválenými vakcínami. Ta ale na souhlas stále čeká. Dle šéfa Úřadu pro výzkum zdraví Terence Stephensona ovšem vědci o zahájení druhé fáze výzkumu zatím v dohledné době neuvažují.

Vedoucí oddělení klinické a experimentální medicíny na Southamptonské univerzitě Robert Read studii navzdory její rizikovosti vítá. Příznivci ji považují za nejrychlejší způsob vyhodnocení účinnosti aktuálně dostupných vakcín. Od první fáze studie si mimo jiné slibují, že lékařům pomůže lépe porozumět reakci imunitního systému na koronavirus.

Dle Politico se studie zúčastní dobrovolníci ve věkovém rozmezí od 18 do 30 let. Aplikována by jim měla být varianta koronaviru, která se v Británii šíří od března minulého roku. Poté, co se u účastníků projeví první příznaky nákazy, jim bude podán Remdesivir. Podobné studie byly v minulosti prováděny v souvislosti na příklad s výskytem cholery, malárie nebo chřipky.