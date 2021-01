Británie začala očkovat vakcínou od AstraZeneca, první dávku dostal 82letý senior

Británie, která očkuje populaci rychleji než USA a zbytek Evropy, nasadila tuto očkovací látku jako první. Již loni přitom začala očkovat látkou, kterou vyvinuly americká společnost Pfizer a německá BioNTech. Informovala o tom agentura Reuters.

"Jsem velmi rád, že dnes dostávám vakcínu proti covidu, a jsem opravdu hrdý na to, že byla vyvinuta v Oxfordu," řekl Pinker, který podstupuje dialýzu kvůli onemocnění ledvin. Vakcína mu byla podána v oxfordské univerzitní nemocnici. Doplnil, že se těší, až v únoru oslaví s manželkou Shirley 48. výročí svatby. "Sestřičky, lékaři a zaměstnanci tu dnes byli skvělí," uvedl.

