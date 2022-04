Britská vláda porušila zákon přístupem ke covidu-19 a domovům pro seniory

V domovech pro důchodce nebo zdravotně postižené v Británii po nákaze koronavirem zemřelo přes 20.000 lidí, napsala na svém webu televize Sky News.

Rozhodnutí pramení ze stížností vznesených dvěma ženami, jejichž otcové umřeli po nákazách koronavirem, zatímco se covid-19 šířil v jejich domovech pro seniory. Verdikt podkopává dva roky stará vyjádření vlády, podle nichž se ministerstvo zdravotnictví od začátku pandemie snažilo vytvořit "ochranný kruh kolem pečovatelských domů."

Vláda tehdy ve snaze uvolňovat kapacity v nemocnicích dohlížela na propuštění tisíců pacientů do zařízení dlouhodobé péče, přičemž pro takovéto přesuny nevyžadovala negativní výsledek testu na koronavirus. Soud dnes tuto politiku označil za nezákonnou. Vláda podle něj navzdory "rostoucímu povědomí" nezohlednila rizika bezpříznakového přenosu koronaviru pro starší lidi. Soudci připomenuli, že toto riziko mimo jiných už v březnu 2020 zdůrazňoval hlavní poradce vlády pro vědecké otázky Patrick Vallance.

Právníci vlády během procesu oponovali, že experti až do poloviny dubna v tomto směru neprezentovali "jasné důkazy". Také argumentovali tím, že úřady musely hledat rovnováhu mezi snahou zabránit kolapsu zdravotnictví a ochranou pečovatelských domů. Británie na jaře 2020 zažila velmi silnou epidemickou vlnu, která dostala nemocnice do velkých problémů a přinesla úmrtí desetitisíců nakažených. Pečovatelské domy v březnu a dubnu 2020 podle listu The Guardian zaznamenaly přes 12.500 úmrtí souvisejících s covidem-19.

Není to poprvé, co byla současná britská vláda shledána vinnou z porušení zákona. V září 2019 nejvyšší soud označil za nezákonné přerušení práce britského parlamentu, které tehdy premiér Boris Johnson prosadil u královny za bitvy o podobu britského odchodu z Evropské unie. V posledních týdnech zase londýnská policie vydává vládním činitelům včetně Johnsona pokuty za pořádání sešlostí v době protiepidemických restrikcí.