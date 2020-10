Britský soud rozhodne o vydání Assange do USA na začátku ledna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský soud rozhodne o vydání zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států 4. ledna 2021. Do té doby zůstane ve vazbě. Oznámily to dnes tiskové agentury. Australan v USA čelí obvinění ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, za což mu hrozí 175 let vězení.