Cichanouská chce rychle právní rámec pro nové prezidentské volby

— Autor: ČTK

Běloruská opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská dnes prohlásila, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.