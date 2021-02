Dopady pandemie: Měl jsem 200 pohovorů, ale práci nemám, naříká vystudovaný Brit

Začal si hledat práci, která nejlépe odpovídá jeho vzdělání - jako je asistent v kanceláři některého z poslanců, případně jinde ve státní správě. Ale protože nic nenašel, slevil ze svých požadavků a už je ochoten vzít prakticky jakoukoliv administrativní práci, jen aby získal alespoň pracovní zkušenosti.

"Na hledání práce je teď opravdu hodně těžká doba. Kvůli pandemii je méně příležitostí," říká.

Jamie bydlí s rodiči v Romfordu v hrabství Essex a není zdaleka sám, kdo se potýká s podobnými těžkostmi. Čerstvé studie ukazují, že koronavirovou krizi a její dopady na trh práce pociťují obzvlášť tvrdé právě mladí lidé. Výzkum Institutu pro studia zaměstnanosti (IES) například zjistil, že skoro polovina pracovních míst, která kvůli pandemii zmizela, připadá na lidi do 24 let.

Navíc platí, že více lidí se uchází o méně pracovních míst. Mladí lidé se tak těžko dostávají na trh práce. Jamie říká, že nejvíce deprimující je pro něj zjištění, že zaměstnavatelé nejsou připraveni mu pomoct, aby se zlepšil. Stačilo by prý, kdyby mu řekli, jak si u pohovoru vedl a kdyby mu vysvětlili, v čem byla chyba.

"Je to jednoduché - je tady až příliš mnoho takových lidí, jako jsem já, aby se někdo obtěžoval dát nějakou zpětnou vazbu," říká Jamie. "Není to jen odmítnutí, je to pocit, že ty dveře jsou zamknuté a vy nemáte klíče," dodal ke své zkušenosti s pracovními pohovory.

Jamie si myslí, že když je tolik uchazečů o práci, zaměstnavatelé aktivně hledají důvody, aby ho nemuseli přijmout. "Vypadá to, že když v pohovoru uděláte chybu, už se to nedá vrátit."

Pokles zaměstnanosti za současné pandemie doléhá na 46 procent mladých lidí, kteří ale představují jen každého devátého zaměstnance, zjistila další studie. Ukázala také, že nejhůř jsou na tom ti mladí lidé, kteří jsou z jiného etnického prostředí, zejména pokud jsou to černoši nebo asiaté. To má podle studie rovněž alarmující dopady na ekonomiku.

"Mladí lidé většinou pracují na místech, která pandemie zasáhla nejvíce. A tak jim i nejvíce hrozí, že přijdou o práci," uvádí zpráva, kterou zveřejnila organizace Youth Futures Foundation. V současné době má v Británii práci pouze jeden ze šesti lidí ve věku 16 a 17 let. To je nejméně za dobu, co se tyto údaje sledují, upozorňuje zpráva. Mnoho lidí se nicméně rozhodlo zůstat zatím ve škole, aby vstup na trh práce oddálili.

"Ti z nejméně příznivého prostředí, kteří by spoléhali na částečné úvazky, aby si mohli zaplatit studium, pravděpodobně pocítí dlouhodobější ekonomické dopady a přijdou o cenné pracovní zkušenosti, které by jim pomohly získat práci v budoucnu," uvádí zpráva. Skoro 200.000 mladých lidí, kteří jsou teď v Británii bez práce, jsou přitom nezaměstnaní více než šest měsíců.