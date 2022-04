G7 odsoudila masakr v Buči. Ujišťuje, že viníky dožene k odpovědnosti

"My ministři zahraničí G7 a vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku odsuzujeme co nejpříkřeji zvěrstva, jichž se dopustily ruské ozbrojené síly v Buči a několika dalších ukrajinských městech," uvedli šéfové diplomacií ve společném prohlášení, které zveřejnila Británie.

Ministři zahraničí Británie, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Spojených států a šéf diplomacie Evropské unie se dnes na jednání v Bruselu shodli také na nutnosti uvalování dalších sankcí proti Rusku, dokud Moskva neukončí invazi do sousední země.

Ministři se dále mimo jiné vyslovili pro vyloučení Ruska z Rady OSN pro lidská práva. Dnes o tom bude hlasovat Valné shromáždění OSN.

Britský premiér Boris Johnson dnes označil hlášené útoky ruských sil na civilisty na Ukrajině za systematické vraždění nevinných lidí. "Myslím, že lidé, kteří se podívají na to, co se děje na Ukrajině, vidí, že to je povahou systematické vraždění nevinných lidí," prohlásil Johnson.

V březnu 2014 kvůli nasazení ruské armády na Ukrajině sedm nejvyspělejších zemí světa ukončilo spolupráci s Ruskem v rámci skupiny G8. Skupina G8 do té doby sdružovala Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko, Británii, Spojené státy a Rusko. Skupina se tak opět vrátila k původnímu formátu a opět se mluví o skupině G7.