Irští hygienici varovali, že epidemie může opět nabrat tempo

Znamená to, že jeden infikovaný v průměru nakazí více než jednoho dalšího člověka a epidemie tey může opět nabrat vyšší tempo. Odborníci považují za alarmující i to, že až tři čtvrtiny nových případů tvoří mladí lidé do 25 let, uvedl server BBC.

"Je bezprostředně nutné, abychom se všichni při našem rozhodování a jednání chovali obezřetně. Pozorujeme nyní za poslední dva týdny vzestup počtu nahlášených případů a reprodukční číslo vystoupilo nad hodnotu jedna," řekl ve čtvrtek epidemiolog Philip Nolan.

Ve čtvrtek přibylo v Irsku 23 nových případů koronaviru a počet obětí nemoci covid-19 se zvýšil o šest na celkových 1743. Všichni nově nakažení jsou mladší než 44 let.

Zdravotnický expert Ronan Glynn uvedl, že u 140 nakažených, u nichž se infekce potvrdila za uplynulý týden, byl mediánový věk 34 let, zatímco u všech dosud odhalených případů to byl věk 83 let.