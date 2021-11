K migrační krizi v Bělorusku a Polsku přispívají dezinformace z facebooku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Krizi na hranici Polska a Běloruska nepochybně pomohly rozpoutat běloruské úřady, režimu autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka nicméně významně napomohly sociální sítě v čele s facebookem. Na platformě se od léta šíří nepodložená tvrzení, která v migrantech vyvolávají falešné naděje na snadný vstup do Evropské unie, napsal v pondělí list The New York Times (NYT).