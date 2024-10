Jak Seznam Zprávy mystifikují čtenáře: Článkem o bombě šíří ruskou propagandu

Jak autor článku ve své zprávě uvádí, ruské síly podle něj "zřejmě opět použily na Ukrajině vakuovou bombu. Jedná se o jednu z nejničivějších zbraní, která se nyní na bojištích používá." Odkazuje se na účet WarTranslated na síti X, který zveřejnil nedatované video, které podle něj zobrazuje ruské použití vakuové bomby ODAB-9000 ve Vovčansku v Charkovské oblasti.

Důkazy pro toto tvrzení ale chybí a sám autor níže přiznává, že ukrajinská oficiální místa informaci o použití této bomby popírají. Kyjev podle serveru Ukrajinska pravda použití této zbraně popřel a informace o ní označil za propagandu.

I server Kyiv Post, který o explozi informoval, popřel, že by se jednalo o vakuovou pumu. Ukrajinský vojenský portál Defense Express nasazení termobarické zbraně také zpochybnil.

Server uvedl, že původní verze této bomby vyžaduje shoz přímo nad cílem z nosičů, jako jsou strategické bombardéry Tu-160, Tu-95 nebo Tu-22M3. V současných podmínkách by nasazení takové zbraně bylo nepravděpodobné, protože by ruský bombardér téměř jistě sestřelila ukrajinská protiletecká raketová obrana.

O jakou bombu se jedná je tedy záhadou. Silný výbuch zachycený na videu podněcují ruští blogeři, kteří hovoří jak o nejsilnější nejaderné bombě ODAB-9000, tak i o citelně slabší verzi ODAB-1500.

Plukovník Vitalij Sarantsev, mluvčí Charkovské operační a taktické skupiny, informace o použití letecké bomby ODAB-9000 vyvrátil a uvedl, že "Rusové použili menší a méně výkonnou munici, jejíž výbuch zneužili propagandisté ​​k vytvoření spektakulárního obrazu." Následně vyzval zástupce médií, aby "dodržovali informační hygienu, používali ověřené zdroje informací a zdrželi se šíření falešných zpráv od ruských propagandistů."

O jakou bombu se jedná ale sám neuvedl. Že se jedná o vakuovou pumu ale zpochybnil i ruský server Top War, podle kterého by se mohlo jednat o sovětskou bombu FAB-3000 či silnější verzi FAB-5000. Těch měl ale Sovětský svaz velmi omezené množství.

Ačkoliv se jedná o supertěžké bomby, jejich účinnost je ve skutečnosti malá. Podle serveru Military byla FAB-3000 smrtelná jen do vzdálenosti 39 metrů a zranění způsobovala do vzdálenosti 158 metru. Supertěžké FAB-9000, shazované bombardéry Tu-16, byly smrtelné do 57 metru a zraňovaly do 225 metrů. Jsou tak srovnatelné s výrazně lehčími bombami.

Jaká bomba tedy byla na Ukrajině použita není dosud zřejmé. Nelze ale spolehlivě prokázat, že šlo skutečně o nejsilnější ruské bomby, a to pouze na základě síly exploze na ne příliš kvalitním videu. Článek na serveru Seznam Zprávy ale jiné typy bomb vůbec nezmiňuje.

Indický server WION navíc podotýká, že konstruktéři ODAB-9000 již dříve uvedli, že bomba v probíhající válce na Ukrajině nasazena nebude. Ač jim to můžeme či nemusíme věřit, server závěrem správně podotýká, že i přes snahu "přesně a zodpovědně informovat o probíhajícím vývoji, nelze pravost videí a fotografií nezávisle ověřit." Což je sdělení, které Seznam Zprávy čtenářům v článku o "nejničivější bombě" uvést zapomněly.