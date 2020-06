Krajní pravice demonstruje v Londýně. Vypukly násilnosti, ministryně ostře reaguje

Podle agentury Reuters bylo asi 100 lidí zapojeno do potyček na Trafalgarském náměstí, kde vzduchem létaly lahve a hořela pyrotechnika. Policisté předtím čelili davu také na ulici Whitehall lemované vládními budovami.

Reportér zpravodajské společnosti BBC zase zachytil výpad demonstrantů proti strážcům zákona na náměstí vedle parlamentu. Střety byly hlášeny i z mostu Westminster Bridge, policie se poté snažila protest na Parliament Square odříznout od okolí.

Deník Evening Standard uvádí, že dohromady přišlo asi 1000 přívrženců krajní pravice. Mnozí z nich podle listu konzumovali alkohol, agentura AP napsala, že dav byl složen převážně z mužů bílé pleti.

Shromáždění bylo svolané v reakci na plánovanou demonstraci proti rasismu a policejní brutalitě. Organizátoři uváděli, že jejich cílem je zabránit ničení zdejších památníků poté, co minulý víkend někdo posprejoval sochu válečného britského premiéra Winstona Churchilla. Aktivisté z druhého tábora nakonec svůj plánovaný pochod kvůli obavám ze střetů s pravicovými radikály zrušili, přesto se ale odpoledne v Londýně scházeli i stoupenci hnutí "na černošských životech záleží".

Bezpečnostní složky se snaží dva tábory udržet v bezpečné vzdálenosti od sebe, uvádí televize Sky News. Policie předtím ohlásila, že někteří lidé si na shromáždění přinášejí zbraně. Úřady kvůli bezpečnostnímu riziku ohlásily, že protesty musí skončit do 17:00 (18:00 SELČ), a vydaly omezení ohledně toho, kde je možné demonstrovat.

Jako nepřijatelné odsoudila násilnosti ve vládní čtvrti britská ministryně vnitra. "Násilí proti našim policistům nebude tolerováno," vzkázala Patelová na twitteru. Podotkla, že veřejné zdraví v Británii stále ohrožuje koronavirus, a demonstranty vyzvala, aby šli domů a zastavili jeho šíření.

"Je zjevné, že krajně pravicové skupiny vyvolávají v centru Londýna násilnosti a nepořádek," dodal londýnský starosta Sadiq Khan. Odkazoval při tom konkrétně na zprávu, podle níž protestující na policisty házeli i dýmovnice. "Nebudeme tolerovat útoky na naši policii a pachatelé pocítí plnou sílu zákona," napsal Khan.

This is totally unacceptable. We will not tolerate attacks on our police and perpetrators will feel the full force of the law.



It is clear that far right groups are causing violence and disorder in central London, I urge people to stay away. https://t.co/ZImnvmfWeL