Kyjev kritizuje amerického senátora, který oddálil novou podporu

Do Senátu USA návrh dorazil poté, co jej poměrem 368 hlasů ku 57 v noci na středu odsouhlasila Sněmovna reprezentantů. Kromě všech hlasujících demokratů jej podpořila i většina hlasujících republikánů. V Senátu se pak plánovalo jeho zrychlené projednání, k přeskočení procedurálních překážek je ovšem zapotřebí souhlasu všech členů. A libertarián Rand, který se podle deníku The New York Times (NYT) většinou staví proti výdajům na zahraniční pomoc, nesouhlasil.

"Už jsme mohli začít využívat nový americký asistenční balík k efektivnější záchraně životů Ukrajinců, kteří brání demokratický svět. Prezident Spojených států (Joe Biden), ministr (zahraničí Antony) Blinken, republikáni v Senátu, demokratičtí senátoři a americký lid ji silně podporovali a Rand Paul tak potřebnou podporu oddálil," napsal dnes šéf ukrajinské diplomacie Kuleba.

Návrh projednávaný Kongresem by především na vojenskou pomoc Ukrajině vyčlenil dalších 39,8 miliardy dolarů, čímž by objem amerických výdajů spojených s ruskou invazí stoupl na zhruba 54 miliard. Prezident Biden na konci dubna požádal o 33 miliard a zákonodárci nový balík za nebývalé souhry demokratů a republikánů ještě rozšířili. Podle NYT se tak jedná o největší sadu zahraniční pomoci přijímanou v USA za nejméně 20 let.

Biden dříve uvedl, že chce svým podpisem uzavřít schvalování návrhu do konce tohoto týdne. Americká vláda se podle listu The Washington Post snaží předejít přerušení podpory proudící směrem k Ukrajincům, kteří dál odolávají ruským útokům. V dopise adresovaném Kongresu varovala, že dosud schválená podpora vyprší do 19. května.

Senátor Paul uvedl, že soucítí s Ukrajinci, Washington však podle něj nemůže "dál utrácet peníze, které nemáme". Při vystoupení v jednacím sále vyčlenění desítek miliard na pomoc Ukrajině spojoval s růstem cen energií a inflací obecně. "Nemůžeme zachránit Ukrajinu potopením ekonomiky Spojených států," prohlásil.

Nyní se očekává, že návrh bude schválen příští týden. "Jediné, co tady (Paul) svými dnešními kroky dosáhne, je, že tu pomoc oddálí," řekl lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer.