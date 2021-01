Lavrov: Západ kritikou zatčení Navalného zakrývá vlastní problémy

— Autor: ČTK

Kritika západních zemí na adresu Moskvy kvůli zatčení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného má za cíl odvést pozornost od jejich vlastních domácích problémů. Podle agentury TASS to dnes uvedl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Navalnyj byl zadržen v neděli po návratu do vlasti poté, co se v Německu několik měsíců zotavoval z pokusu o otravu.