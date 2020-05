Lékaři v Rusku čelí neuvěřitelnému tlaku. Vláda jim háže klacky pod nohy, lidé jim nevěří

Lidé, kteří bydlí poblíž Národního lékařského endokrinologického výzkumného centra, což je moskevská nemocnice, kde se nyní léčí pacienti s koronavirem, si stěžovali, když viděli zdravotníky v ochranných oblecích vycházet z budovy. Báli se, že mohou šířit nákazu. "Možná až nemoc zaklepe na dveře každé rodiny, pak se přístup ke zdravotníkům změní," myslí si chirurg Alexandr Gazdyra.

Kvůli epidemii covidu-19 se lékaři v Rusku ocitli pod enormním tlakem. Zatímco státní média některé z nich oslavují jako hrdiny, lékaři a sestry, s nimiž mluvila agentura AP, si stěžují, že bojují jak s virem, tak se systémem, který jim hází klacky pod nohy. Trápí je nedostatek ochranného materiálu a mnoho z těch, kteří na to veřejně upozornili, se dočkalo hrozeb vyhazovem z práce nebo dokonce vyšetřování. Někteří raději dali výpověď a v případě několika zdravotníků panuje podezření, že spáchali sebevraždu.

Zástupci ruských úřadů ovšem trvají na tom, že nedostatek ochranných pomůcek pro lékaře, sestry, záchranáře a další zdravotnický personál je ojedinělý, nejde prý o nijak rozšířenou věc.

Podle sociální antropoložky Alexandry Archipovové je antipatie vůči lékařům v Rusku velmi rozšířená. Tato vědkyně zkoumá příspěvky na sociálních sítích šířících spiklenecké teorie ohledně koronaviru. Často se setkává s teorií, že doktoři lidem diagnostikují covid-19, aby vydělávali více peněz. Propagátoři jiných teorií naopak tvrdí, že vládě pomáhají rozsah epidemie tutlat. "Nikde jinde jsem takový přístup neviděla," říká Archipovová o vztahu Rusů k lékařům.

Důvěra ve veřejné instituce byla v Rusku vždy nízká a většina nemocnic je státních.

Podle oficiálních statistik bylo v Rusku k 28. květnu 379.051 nakažených a 4142 lidí kvůli komplikacím provázejícím covid-19 zemřelo. Za minulý měsíc se nakazilo nejméně 9480 zdravotníků, více než 70 z nich zemřelo. Nicméně podle zdravotnických pracovníků je tento počet mnohem vyšší, sestavili seznam se 250 jmény.

Lékařka Irina Vaskjaninová z Reutova u Moskvy říká, že v tamní nemocnici se nakazilo nejméně 40 zaměstnanců. Vedla tam transfuzní oddělení. Tvrdí, že její nadřízení ji uráželi a vyhrožovali jí poté, co si šéfům, pořádkovým službám a samotnému prezidentovi Vladimiru Putinovi stěžovala na podmínky v práci. "Dala jsem výpověď, neumožňují mi dělat moji práci," říká. "Svoji práci miluju a chci pracovat, ale takhle to nejde," dodává lékařka s tím, že výpověď dalo 13 ze 14 jejích kolegů.

Taťjana Revvová, lékařka z jednotky intenzivní péče v nemocnici Kalač na Donu, musela na výslech na policii, protože nahrála a zveřejnila video o chybějícím ochranném vybavení. Vedení nemocnice na ni podalo trestní oznámení za šíření nepravdivé informace. Za to jí hrozí vysoká pokuta nebo dokonce vězení. "A už jenom jeden kázeňský prohřešek, a dostanu výpověď," říká mladá lékařka.

"Nechápu, proč s námi zacházejí tak, jako bychom byli nahraditelní," říká Nina Rogovová, sestra pracující ve Vladimirské oblasti. Uzdravuje se z covidu-19, kterým se nakazila v práci. Čelí výhrůžkám kvůli tomu, že místním médiím řekla o nedostatku ochranných prostředků. Lékaři z Čečenska, kteří si na to také stěžovali, museli později svá slova vzít zpět jako "chybná" a omluvit se v televizi. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov žádal, aby dostali výpověď.

Na veřejnost se dostávají zprávy o tom, jak zdravotníci hromadně podávají výpovědi. V Kaliningradské oblasti na západě Ruska jich z práce před dvěma týdny odešlo více než 300, v Novosibirsku to prý tento měsíc byly desítky záchranářů a ve Vladimirské oblasti 40 nemocničních pracovníků. Takový vývoj by mohl ochromit ruské zdravotnictví beztak poškozené široce kritizovanou reformou. Kvůli ní byla za posledních 20 let uzavřena půlka z 10.000 nemocnic a tisíce zdravotníků byly propuštěny. Loni v prosinci vicepremiérka Taťjana Golikovová reformu označila za "děsnou" a připustila, že výrazně ovlivnila kvalitu a dostupnost zdravotní péče. "Teď hrozí, že celá zdravotnická komunita bude totálně zničená," varuje Semjon Galperin, který stojí v čele organizace Liga na obranu lékařů.