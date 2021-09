Lidé nemusí v panice vykupovat supermarkety, ujistil britský ministr

Rostoucí ceny zemního plynu v Evropě otřásly energetickým, chemickým a ocelářským sektorem a dostaly pod ještě větší tlak dodavatelské řetězce v Británii, které již tak byly pod náporem kvůli nedostatku pracovníků a zmatkům, jež do ekonomiky vnesl odchod Spojeného království z EU.

Vyšší ceny zemního plynu následně vyvolaly nedostatek oxidu uhličitého, který je zásadní při zpracování masa i výrobě nápojů. Britská vláda proto musela prodloužit nouzovou pomoc některým podnikům, aby zabránila například nedostatku drůbeže.

Největší britský řetězec supermarketů Tesco pak v posledních dnech opakovaně varuje, že mu chybějí stovky řidičů, což by mohlo vést v období před Vánocemi k výpadkům dodávek, prázdným regálům a následně panické snaze zákazníků nakoupit si dopředu co největší množství zásob. Již nyní v některých britských obchodech nejsou k dispozici sycené nápoje, píše agentura Reuters.

"Není nutné, aby lidé šli a začali panicky nakupovat," snažil se dnes uklidnit situaci ministr Scully. "Podívejte, tady se nejedná o opakování 70. let minulého století," řekl pak na otázku, zda Británie směřuje k další "zimě nespokojenosti", což je termín, jimž se označuje zima z let 1978 a 1979, kdy britskou ekonomiku uvrhla do chaosu řada stávek, výpadků a nepokojů.

V Británii nyní chybí asi 90.000 řidičů kamionů, po brexitu je totiž pro pracovníky z jiných evropských zemích těžší získat pracovní povolení. Příchod nových pracovních sil také zkomplikovala pandemie covidu-19. Supermarkety i potravinářský průmysl tak naléhají na premiéra Borise Johnsona, aby co nejrychleji schválil nový systém pro udělování víz, což podle nich situaci částečně napraví.

Kvůli rostoucím cenám zemního plynu již v Británii zkrachovalo šest dodavatelů, kteří obsluhují asi 1,5 milionu zákazníků. Britská energetická skupina Drax Group v reakci oznámila, že neukončí provoz svých uhelných elektráren v příštím roce, jak původně plánovala. Johnson má přitom v listopadu hostit bedlivě očekávanou klimatickou konferenci v Glasgow, na níž chce přimět další světové vůdce k novým závazkům ohledně snižování produkce skleníkových plynů.