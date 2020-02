Lukašenko viní ruské vedení ze snahy pohltit Bělorusko

Lukašenko se nyní snaží získat od Ruska další ústupky při dovozu ruské ropy a zemního plynu, ale dosud bezvýsledně. Moskva na Minsk tlačí, že bude muset přijmout vyšší ceny ropy, pokud nebude chtít pokračovat v hospodářské integraci s Ruskem.

"Oni chápou integraci jako pohlcení Běloruska. To není integrace! To je inkorporace! Na to nikdy nepřistoupím," zapřísahal se podle místních médií běloruský vůdce při otevření nového průmyslového podniku v jednom z běloruských regionů.

"Vždy budu bojovat za to, aby naše země zůstala suverénní a nezávislá. Váš první prezident, kterého jste si kdysi zvolili, nebude nikdy posledním," zdůraznil Lukašenko, které své zemi vládne už déle než čtvrt století.

Napětí mezi sousedními bývalými sovětskými státy stoupá už několik měsíců. Když jednání o užších vztazích ustrnula, Rusko zastavilo dodávky ropy do Běloruska a Lukašenko opakovaně obvinil Kreml, že vyvíjí tlak na sloučení obou států, poznamenala agentura AP. Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin vedli minulý pátek další kolo rozhovorů v Soči, ale dohody nedosáhli.

Spojení Ruska a Běloruska mnozí pokládají za strategický plán, který má Putina udržet u moci jako hlavu nového státu i poté, co vyprší jeho čtvrté prezidentského období v roce 2024.

Lukašenko zatím odolal integračnímu úsilí, ale Kreml zvýšil tlak zastavením dodávek ropy do Běloruska, které je při uspokojení svých energetických potřeb na Rusku závislé z více než 80 procent.

Lukašenko se snaží najít alternativní dodavatele ropy a pochlubil se oteplováním vztahů se Západem ve zjevné snaze získat od Ruska ústupky. Bělorusko si zatím dokázal zajistit ropu z Norska a vyjednává o dovozu z Kazachstánu.

"Lukašenko se nechce stát místním gubernátorem ve společném státu s Ruskem," řekl AP analytik Aljaksandr Klaskovskij. "Kreml zatím nenahnal Minsku strach přiškrcením dotací před prezidentskými volbami v Bělorusku," dodal.

Lukašenko, který neskrývá záměr znovu se nechat zvolit do čela země, dnes prohlásil, že jednání o bližších vztazích s Ruskem budou pokračovat, ale mají se týkat pouze hospodářské integrace. Na tom "není nic špatného", dodal.

"Lukašenko se naučil nové slovo - inkorporace - a zase znovu všechny přesvědčoval, že on je hlavní obránce nezávislosti země," ironicky napsal server Belorusskij partizan a varoval, že Lukašenkova hra na "integraci" je krajně nebezpečná a může nakonec opravdu skončit pohlcením země Ruskem.