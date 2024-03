Lukašenko hází Rusům vidle do verze s ukrajinskou stopou v případu teroru u Moskvy

"Nemohli vstoupit do Běloruska. Jejich velitelé věděli, že by to byl špatný nápad," řekl Lukašenko podle agentury BelTA. Zdůraznil, že Minsk v pátek ihned po útoku posílil bezpečnostní opatření a pro příslušné jednotky, včetně těch vojenských, vyhlásil pohotovost. Na cestách spojující Bělorusko s Ruskem navíc vznikla kontrolní místa.

"Nebyla šance, že by vstoupili do Běloruska. Uvědomili si to, proto změnili směr a zamířili k ukrajinsko-ruské hranici," dodal běloruský prezident s tím, že operace s cílem zadržet teroristy proběhla velmi dobře.

Ruský protějšek Vladimir Putin v pondělí v televizním vysílání uvedl, že zločin spáchali radikální islamisté, ale zopakoval, že se pokusili uprchnout na Ukrajinu. "Samozřejmě, je třeba odpovědět na otázku, proč se teroristé po spáchání zločinu pokusili odjet na Ukrajinu? Kdo tam na ně čekal?" dodal.

Putin od začátku naznačuje propojení útočníků na Ukrajinu, avšak zatím nepředložil žádné důkazy. Kyjev jakékoliv propojení s útokem důrazně popírá.

Páteční teroristický útok v koncertní síni Crocus City Hall u Moskvy nepřežilo 139 lidí. Dalších 182 osob utrpělo zranění. Bezpečnostní složky zadržely celkem 11 podezřelých, včetně čtyř střelců.