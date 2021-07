Marketingový trik? Na novém ruském letounu něco nesedí, tvrdí vojenský historik

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Nový ruský letoun Suchoj Šachmat je primárně vývozní produkt, přičemž ruská exportní agentura Rostech hodlá postavit jeho úspěch na neutuchajícím přílivu poptávky na trhu, konstatuje Mark Episkopos, vojenský historik a publicista z think tanku Center for National Interest. V komentáři pro server National Interest pokládá otázku, kdo a proč by si ovšem tento stroj pořizoval.