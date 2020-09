Na misi v Makedonii se koronavirem nakazilo 12 českých policistů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na misi v Makedonii se nakazilo 12 ze 40 českých policistů. Dnes to uvedl server Aktuálně.cz, podle kterého byli nakažení převezeni zpět do Česka vládním speciálem. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara s ohledem na aktuální situaci nyní nebudou do zahraničí vysílány další kontingenty, doplnil server.