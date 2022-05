Na Ukrajině uvázlo kvůli blokádě černomořských přístavů téměř 25 milionů tun obilí

Ukrajina byla podle údajů Mezinárodní rady pro obiloviny čtvrtým největším světovým vývozcem kukuřice v loňské sezóně a šestým vývozcem pšenice. Blokování obilí se považuje za jednu z příčin vysokých cen potravin, které v březnu podle FAO v důsledku ruské invaze na Ukrajinu dosáhly rekordního maxima, než v dubnu mírně polevily.

"Je to téměř groteskní situace, kterou v tuto chvíli pozorujeme na Ukrajině s téměř 25 miliony tun obilí, které by se dalo vyvézt, ale které nemůže opustit zemi jen kvůli nedostatečné infrastruktuře a blokádě přístavů," řekl zástupce ředitele FAO Josef Schmidhuber. Dodal, že plná sila by mohla mít za následek nedostatek místa ve skladech během příští sklizně v červenci a srpnu. Obavy podle něj vzbuzují i zprávy, že v bojích na Ukrajině byly některé sklady obilí zničeny.

Od té doby, co Moskva koncem února zahájila to, co nazývá "zvláštní vojenskou operací“, je Ukrajina nucena vyvážet obilí už ne přes moře, ale vlakem přes západní hranici nebo ze svých malých říčních přístavů na Dunaji.

"Světu by skutečně pomohlo, kdybychom mohli toto obilí (z Ukrajiny) evakuovat," řekla ředitelka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealaová. "Existuje vážné riziko, že ceny potravin porostou a stanou se nedostupnými, což by mohlo způsobit větší hlad," dodala.