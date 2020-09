Na Ukrajině za poslední den zemřel rekordní počet nakažených

Ukrajina v posledních dnech zaznamenávala rekordní denní nárůsty infikovaných. Zatím nejvyšší počet oznámila ve středu, kdy jich bylo 2495, před tím to bylo v sobotu. Aby se nepříznivý epidemický vývoj dařilo lépe zvládat, zakázala Ukrajina, která má asi 44 milionů obyvatel, do 28. září vstup cizincům do země a do konce října prodloužila platnost opatření proti šíření nákazy.

Ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov dnes řekl, že nemocniční lůžka určená pro pacienty s covidem-19 jsou zaplněná ze 44 procent.

V Rusku se počet lidí s koronavirovou infekcí za posledních 24 hodin zvýšil o 4995 na celkových 1,009.995, píše agentura Reuters. Toto číslo je po Spojených státech, Brazílii a Indii čtvrté nejvyšší na světě. V Rusku doposud kvůli komplikacím provázejícím covid-19 zemřelo 17.528 lidí, nově do této bilance přibylo 114 případů úmrtí. V Rusku žije necelých 146 milionů lidí.

Agentura TASS uvedla, že devět dobrovolníků, kteří se účastnili první etapy klinických testů vakcíny na koronavirus vyvinuté státním výzkumným střediskem pro virologii a biotechnologii Vektor v Novosibiřské oblasti, dostalo preparát dvakrát a opustilo stacionář. Nikdo z nich si nestěžuje na žádné zdravotní problémy, uvedl úřad Rospotrebnadzor, který mimo jiné sleduje epidemickou situaci v zemi.

Ruský prezident Vladimir Putin 11. srpna informoval, že ministerstvo zdravotnictví jako první na světě schválilo vakcínu Sputnik V vyvinutou moskevským Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Přípravek prošel dvěma fázemi klinických zkoušek, rozsah a dostatečnost testů ale zpochybnili západní experti.