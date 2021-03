Nevyzpytatelný a stále mocnější Erdoğan děsí trhy. Ekonom varuje před pohromou

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR – Říká se, že ty, které chtějí bohové zničit, nejprve promění v blázny, připomíná někdejší představitel Mezinárodního měnového fondu Desmond Lachman v komentáři pro server National Interest. Analytik think tanku American Enterprise Institute konstatuje, že to zjevně platí v případě tureckého prezidenta Recep Tayyip Erdoğana, alespoň co se ekonomického myšlení týká.