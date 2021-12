Polovina Britů přiznala, že neumí uvařit vánoční večeři

Tři čtvrtiny dotazovaných by nezvládly připravit ani vánoční pudink, který je směsí sušeného ovoce a alkoholu. O výsledcích průzkumu psala britská média a agentura AFP.

Z celkem 2001 dotazovaných jich třetina uvedla, že je nikdy nikdo nenaučil vánoční menu připravit. Další třetina tvrdí, že nemá doma patřičné vybavení, a do tradičních receptů se proto nemůže ani pustit.

Celkem 55 procent Britů přiznalo, že spoléhá, že pro ně uvaří někdo jiný. Dalších 15 procent zcela zavrhuje vánoční hostinu a osm procent dotazovaných se během svátků plánuje jít najíst do hospody nebo do restaurace.

Do příštích Vánoc by se situace v britských kuchyních mohla změnit, protože 41 dotazovaných si dalo předsevzetí, že se do příštích Vánoc naučí celé tradiční menu uvařit.

Průzkum pro síť supermarketů Co-op realizovala společnost Censuswide, odpovídal reprezentativní vzorek 2001 respondentů z celé Británie.