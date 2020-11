Pořádkové síly v Bělorusku rozehnaly protesty, stovky zadržených

Shromáždění, které se původně konalo v centru Minsku, pořádkové síly rozehnaly a oblast zatarasily obrněnými vozidly. Demonstranti se rozešli po městě. Vznikaly tak menší skupinky lidí s bílo-červeno-bílými vlajkami opozice, protestující křičeli "Ať žije Bělorusko!" nebo "Moc patří lidu!".

Na videích pořízených v ulicích metropole jsou vidět příslušníci bezpečnostních sil v černých uniformách, jak s pendreky v ruce pronásledují účastníky demonstrací a odvádějí je do svých aut. V jednom nákupním centru uzavřeli východy a začali prohledávat zákazníky, jestli u sebe nemají transparenty a další materiály využívané opozicí. Členové pořádkových jednotek také zastavovali a prohledávali auta, informuje agentura Reuters. Stanice metra v Minsku byly uzavřeny, aby se lidé nemohli dostat do centra, vypínán byl i mobilní internet, aby se Lukašenkovi odpůrci nemohli domlouvat na shromážděních.

Mezi nově zadrženými je například držitel olympijské stříbrné medaile v desetiboji Andrej Kravčenko, který podepsal výzvu běloruských sportovců k uspořádání nových voleb. Zadržena byla také miss Běloruska z roku 2008 Olga Chižinkovová, píše agentura AP.

