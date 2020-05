Před 80 lety Churchill vyburcoval Brity k víře ve vítězství

"Budeme bránit náš ostrov za jakoukoli cenu, budeme bojovat na plážích, budeme bojovat na polích, ve městech i v kopcích, ale nikdy se nevzdáme," burcoval Churchill veřejnost v době, kdy Británii reálně hrozila německá invaze. I díky jeho odhodlání a řečnickým schopnostem se Británie vrátila do hry a nakonec stála na straně vítězů.

Winston Churchill - Their Finest Hour Speech - Complete (30:02) | zdroj: BBC



Churchill za druhé světové války vrátil Britům víru ve vítězství. Země v době jeho projevu měla za sebou několik vojenských neúspěchů v Evropě a čekala ji potupná evakuace vojska z Dunkerque a bitva o Británii. Churchill se pak jako předseda vlády spolu s dalšími spojeneckými politiky zasloužil o porážku Německa.

Když pak po německé kapitulaci 8. května 1945 v projevu prohlásil: "Je to vaše vítězství!", posluchači jej přerušili výkřiky: "Ne, to je Vaše vítězství!" Muž, který byl v politice až do začátku druhé světové války považován spíš za arogantního politika se sklony k alkoholismu, si během pěti let definitivně získal místo v historii. Samorostlého Churchilla, jehož život byl naplněn vzestupy i pády, označili jeho krajané v rozsáhlém průzkumu v roce 2002 za největšího Brita všech dob.