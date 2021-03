Pro cesty z Británie do zahraničí bude potřeba nový dokument

V současnosti jsou v Británii zahraniční dovolené zakázané, do ciziny se smí jet výhradně z konkrétních pracovních nebo rodinných důvodů. Vláda uvedla, že nový formulář pomůže policii vymáhat již zavedená pravidla. Britové budou moci opět cestovat do zahraničí nejspíš od poloviny května, vláda to potvrdí v závislosti na aktuální situaci v polovině dubna.

Britským úřadům se také dnes po několika dnech podařilo dohledat pacienta číslo šest s brazilskou mutací koronaviru. V Británii se v neděli objevilo celkem šest případů brazilské mutace, ale jeden z testovaných na sebe neuvedl kontakt, a tak po něm zdravotníci pátrali, aby zabránili dalšímu šíření této mutace, která je nakažlivější než původní kmen.

Epidemie covidu-19 se v Británii, která má asi 66 milionů obyvatel, díky očkování dostává pod kontrolu, nejméně jednu dávku vakcíny již dostalo více než 21,3 milionu Britů. Od poloviny dubna je v plánu začít s očkováním obyvatel nad 50 let. Za poslední den v Británii zemřelo 236 nakažených.