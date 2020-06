Pryč s rasismem a kolonialismem. V Londýně byla odstraněna socha otrokáře

Sochy připomínající obchodníky s otroky či kolonialisty se v posledních dnech staly v Británii terčem kritiky hnutí inspirovaného demonstracemi pod heslem Black Lives Matter (Na životech černochů záleží). Nynější vlnu protestů spustila smrt amerického černocha George Floyda, kterého v koncem května při zatýkání udusil bělošský policista ve městě Minneapolis.

Milligan (1746-1809) vlastnil cukrové plantáže na Jamajce a zasloužil se o vybudování Západoindických doků ve východním Londýně. Jeho socha stála do úterý před muzeem Docklands na okraji nynější okázalé obchodní čtvrti Canary Wharf. Odstraňování sochy v úterý večer podle Reuters přihlíželi a tleskali kolemjdoucí.

"Je smutnou pravdou, že mnoho z našeho bohatství pochází z obchodování s otroky. To však nesmí být oslavováno na našich veřejných místech," uvedl londýnský starosta Khan v příspěvku na twitteru, k němuž připojil videozáznam odstraňování sochy. Dříve ve stejný den uvedl, že by se měly změnit i názvy ulic pojmenované po otrokářích.

UPDATE: The statue of slave trader Robert Milligan has now been removed from West India Quay.



It’s a sad truth that much of our wealth was derived from the slave trade - but this does not have to be celebrated in our public spaces. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ca98capgnQ