Putin může ukrajinskou krizi protahovat měsíce, myslí si britská ministryně

— Autor: ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin by mohl ukrajinskou krizi protahovat celé měsíce, aby zpochybnil jednotu Západu. V deníku The Daily Telegraph to dnes napsala britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Náměstek britského ministra obrany James Heappey prohlásil, že Západ vstupuje do nového období soupeření s Ruskem, které může trvat déle než jednu generaci.