Putin nařkl Chodorkovského z minimálně nepřímé účasti na vraždách

Šéf Kremlu to řekl v rozhovoru, jehož část dnes zveřejnila agentura TASS. "Chodorkovskij je podvodník a jejich (ropná) společnost (Jukos) byla zapletená nejen v podvodných operacích, ale i ve vraždách," uvedl Vladimir Putin. Připustil, že osobní účast Chodorkovského v těchto zločinech nebyla dokázána, ale vyjádřil pochybnost nad tím, že by pracovníci bezpečnostní služby Jukosu, kteří podle něj vraždy spáchali, jednali "z vlastního rozmaru".

"Co myslíte? Že pracovníci bezpečnostní služby zabíjeli lidi z vlastní iniciativy, z vlastního rozmaru? Myslím, že ne. Myslím si, že to tak nebývá. Ale nebylo to dokázáno. Byly však dokázané jiné skutečnosti ohledně jeho nezákonné činnosti, proto dostal odpovídající trest," řekl Putin.

Tyto výroky šéfa Kremlu se ve zpravodajství TASSu objevily záhy poté, co Chodorkovskij neuctivě reagoval na schvalování novely ruské ústavy, jež Putinovi umožní v roce 2024 znovu kandidovat na úřad hlavy státu. "Tento tupý režim bude vládnout ještě 16 let? Z toho se lze zbláznit," napsal Chodorkovskij na twitteru.

Путин остается у власти еще на 16 лет. На выборах 2036 года впавший в маразм 83-летний лидер сможет побороться за президентское кресло с детьми, рожденными в год его первого вступления в должность. pic.twitter.com/WPFZ7TaRem — Ходорковский Михаил (@mich261213) March 11, 2020

Kdysi nejbohatší Rus Michail Chodorkovskij si odpykal deset let v ruském vězení za údajné finanční podvody a obří krádeže ropy. V roce 2013 byl na základě Putinovy milosti propuštěn a odjel do západní Evropy, kde nyní žije. Své věznění považuje za politickou mstu režimu, který důrazně kritizuje.

Jukos byl svého času největší soukromou ropnou společností v Rusku s tržní hodnotou až 40 miliard dolarů. Hlavním vlastníkem byl právě Chodorkovskij. Po jeho odsouzení byla společnost rozdělena a zestátněna, přičemž většinu majetku získala polostátní společnost Rosněfť. Jukos pak v srpnu 2006 vyhlásil bankrot.