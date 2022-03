Putin slíbil vyzbrojit Bělorusko

Lukašenko a Putin mluvili i o cenách energií, běloruský vůdce slíbil dodávky moderních zemědělských technologií. Další podrobnosti BelTA neuvádí.

Lukašenko poskytl ruské armádě území své země k útoku na Ukrajinu, dosud se však zdráhal vstoupit do otevřené války s Ukrajinci. Ukrajinské úřady dnes varovaly, že se to může brzy změnit.

Podle velení ukrajinské armády ruské letadlo zaútočilo z Ukrajiny na běloruskou vesnici, přičemž tato akce má být záminkou, aby se Minsk do války na Ukrajině přímo zapojil. Podle Ukrajinského analytického centra by to mohlo být už v nejbližších hodinách. Běloruské ministerstvo obrany to popřelo.