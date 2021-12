Putin: Události v Donbasu připomínají genocidu

Část dvou oblastí na východě Ukrajiny, Doněcké a Luhanské, ovládli po zabrání Krymského poloostrova Ruskem v roce 2014 proruští separatisté. Všestrannou pomoc, včetně vojenské, jim při tom poskytovalo Rusko. Kyjev chce získat správu nad touto částí země zpět, separatisté ale požadují rozsáhlou autonomii.

Jednání o politickém řešení v Donbasu, odkud jsou z dělících linií mezi vzbouřenci a ukrajinskými silami neustále hlášeny střety, jsou bezvýsledná. Moskva tvrdí, že Kyjev hodlá přistoupit na silové vojenské řešení. To ukrajinské vedení odmítá a naopak poukazuje na stahování ruských ozbrojených sil k ukrajinským hranicím. Obviňuje přitom Kreml, že připravuje proti Ukrajině novou agresi.

"To, co se nyní děje na Donbasu, velmi dobře vidíme, známe. To samozřejmě velmi připomíná genocidu...," prohlásil Putin v reakci na poznámky na toto téma ředitele státní informační agentury Rossija segodňa Kirilla Vyšinského. Za první krok ke genocidě přitom šéf Kremlu označil rusofobii.