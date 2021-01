Ruské regiony nabízejí za očkování proti covidu výhody

Rusko, které vykazuje čtvrtý nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem na světě, zahájilo minulý měsíc rozsáhlé očkování vakcínou Sputnik V. Prezident Vladimir Putin ve středu nařídil tento program od příštího týdne rozšířit na všechny Rusy.

Gubernátor ostrova Sachalin na ruském Dálném východu dnes navrhl rozdávat očkovaným speciální odznaky, které by je opravňovali chodit bez roušky na obličeji. Kadeřnictví, továrny na zpracování ryb i další podniky by mohly být úředně prohlášeny za "zelené zóny", jakmile by všichni zaměstnanci dostali injekci s vakcínou, prohlásil gubernátor Valerij Limarenko. "Musíme se co nejrychleji vrátit k život," napsal na sociální síti.

S hromadným očkováním na Sachalinu a Kurilských ostrovech se má podle médií začít od soboty, kdy dorazí zásilka více než 9000 dávek vakcíny.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin slíbil studentům a penzistům odblokovat jejich sociální karty, jakmile se nechají očkovat. Karty umožňující bezplatné či levnější používání městské dopravy úřady zablokovaly během pandemie.

Moskvané tvrdí, že počet očkovaných se zvyšuje, ačkoli před pár týdny byl rozjezd očkování pomalý. Čtyřiatřicetiletý Pavel se svěřil, že když si koncem prosince šel pro první injekci s vakcínou, nemusel vůbec čekat ve frontě, ale ve středu, kdy se dostavil pro druhou dávku, klinika praskala ve švech.

Rusko dnes oznámilo 24.763 nově potvrzených případů nákazy koronavirem za 24 hodin. Od počátku pandemie se v zemi se 146 miliony obyvatel nakazilo skoro 3,5 milionu lidí, z nichž 63.940 nákaze podlehlo.