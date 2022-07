Rusko nebude na trh dodávat ropu, pokud padne rozhodnutí o cenovém stropu

"Pokud ceny, o kterých se mluví, budou nižší než náklady na produkci ropy, pak samozřejmě Rusko nezajistí dodávky takové ropy na světové trhy. Znamená to, že prostě nebudeme dodávat se ztrátou," řekl Novak.

Evropská unie kvůli ruské válce na Ukrajině zakázala od příštího roku dovoz většiny ruské ropy. Z embarga budou mít dočasné výjimky Česko, Slovensko a Maďarsko, tedy země závislé na dodávkách ropovodem Družba.

Rusko od začátku války na Ukrajině výrazně zvýšilo vývoz ropy do asijských zemí. Indie, která dříve ruskou ropu moc nenakupovala, její nákupy meziročně zvýšila zhruba na dvacetinásobek, a více ropy proudí z Ruska i do Číny. Moskva do těchto zemí ropu dodává se slevou.