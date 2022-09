Rusko pošle bojovat každého, na koho dosáhne. Mobilizace není částečná, tvrdí odborníci

— Autor: ČTK

Druhý den mobilizace v Rusku ukázal, že už se jí sotva dá říkat částečná, napsala dnes ruská redakce BBC. Lidé po celém Rusku dostávali povolávací rozkazy, doma nebo i v práci, a to v jakoukoli denní nebo noční hodinu, a rovnou byli posazeni do letadel nebo autobusů, které je převezly do středisek vojenské správy nebo přímo k jednotkám.