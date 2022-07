Rusko využívá Záporožskou jadernou elektrárnu jako základnu pro odpalování raket

"Okupanti tam navážejí svoji techniku, včetně raketových systémů, ze kterých ostřelovali druhou stranu řeky Dnipro a oblast Nikopolu," řekl Petro Kotin v pátek večer v televizním rozhovoru. Dodal, že v areálu elektrárny je ruská těžká vojenská technika a nákladní auta naložená zbraněmi a výbušninami.

Elektrárnu ležící na břehu řeky Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny ruské síly ovládly na začátku invaze, stále ji ale obsluhuje ukrajinský personál.

Agentura AFP uvedla, že zástupci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) chtějí Záporožskou jadernou elektrárnu navštívit, aby tam provedli opatření nezbytná pro zajištění jejího bezpečného chodu. Kyjev se ale proti takové cestě staví, protože by podle něho jen legitimizovala okupaci elektrárny "jadernými teroristy". Šéf agentury MAAE tento týden zopakoval, že si dělá velké starosti kvůli podmínkám, v jakých pracuje personál jaderné elektrárny a jaké to může mít dopady na bezpečnost jejího provozu. Představitelé agentury se do Záporožské jaderné elektrárny nemohou dostat od 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

Velká část Záporožské oblasti, v níž se jaderná elektrárna nachází, je pod ruskou okupací. Moskvou dosazená okupační správa ve čtvrtek oznámila, že v tomto regionu letos plánuje uspořádat referendum o jeho připojení k Ruské federaci.