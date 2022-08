Situace v Záporožské jaderné elektrárny se vymkla kontrole, je extrémně nestabilní

"Každý princip jaderné bezpečnosti byl porušen. V sázce jsou nesmírně závažné a nebezpečné záležitosti," uvedl Grossi. Bezpečnostní narušení jsou v místech aktivních bojů nedaleko Ruskem kontrolovaného území, uvedl šéf agentury v sídle OSN v New Yorku v úterý večer místního času (dnes ráno SELČ).

Gubernátor Záporožské oblasti Oleksandr Staruch na konci července uvedl, že Rusové hloubí na území elektrárny zákopy. Kyjev dříve Rusko obvinil, že v areálu skladuje těžké zbraně a munici. Ukrajinci na začátku července podnikli nálet na město Enerhodar, ve kterém elektrárna leží.

"Pokud jde o situaci v Záporožské elektrárně, tak se tam neděje nic, co by se nedělo od 4. března, kdy ji Rusové obsadili. Ředitel IAEA má pravdu, situace je nepřijatelná, ne však kvůli radiaci. Ta zůstává normální," napsala z New Yorku na twitteru šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Záporožská jaderná elektrárna je s šesti reaktory největší podobné zařízení v Evropě i na Ukrajině. Ruští vojáci ji obsadili na začátku března, její chod ale stále zajišťují ukrajinští zaměstnanci. Podle Grossiho je na místo nutně vyslat technickou inspekci MAAE, nedaleko ale vede frontová linie a boje misi znemožňují. Agentura by pro vyslání kontroly potřebovala nejen podporu Kyjeva a OSN, ale i dohodu s Ruskem.

Obavy nad situací tento týden projevily i Spojené státy. Podle šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena existují věrohodné zprávy, že ruská armáda používá elektrárnu jako jakýsi ochranný štít a ukrajinské síly ostřeluje z místa nedaleko zařízení. Ukrajinci z obav před jadernou katastrofou nemohou střelbu opětovat, uvedl Blinken.