Trumpovy podivné hry na Ukrajině. Co sleduje americký prezident?

Důvod k oslavám

Plán zahrnuje prakticky vše, k čemu v posledních letech Ukrajinu nabádaly západní státy i Mezinárodní měnový fond, nastiňuje renomovaný server. Dodává, že jde například o pozemkovou reformu, privatizaci státních společností nebo očistu justice.

"To by mělo být důvodem k oslavám ve Washingtonu, kde se po sobě jdoucí demokratické a republikánské administrativy pokoušely odtáhnout Ukrajinu od Ruska Vladimira Putina do řad západních demokracií," pokračuje editorial. Doplňuje, že tyto snahy vedly pouze k frustraci ze slabosti a zkorumpovanosti ukrajinských politiků.

Přesto si Zelenskyj zatím nedokázal získat podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, poukazuje vlivný deník. Připomíná, že Trump odmítl pozvat svůj ukrajinský protějšek do Bílého domu a také pozastavil dodávky americké vojenské pomoci v hodnotě 250 milionů dolarů, ačkoliv se Ukrajina nadále potýká s ruskou agresí ve východních regionech.

Někteří tak Trumpa podezírají, že opět nadbíhá Putinovi, který je odhodlán podrývat ukrajinskou demokracii a nezávislost, konstatuje washingtonský server. Ten má ovšem důvěryhodné zprávy, že šéf Bílého domu má i druhý, zištnější cíl.

Trump se údajně snaží přimět Zelenského, aby zasáhl do prezidentských voleb v USA, které proběhnou příští rok, a zahájil vyšetřování čelního kandidáta Demokratické strany Johna Bidena, tvrdí Washington Post. Deklaruje, že Trump o ukrajinskou pomoc ve své prezidentské kampani pouze nežádá, ale snaží se ji vynutit skrze americkou vojenskou pomoc, kterou země zoufale potřebuje.

Nesplnitelné požadavky

Nátlak na Zelenského minulý měsíc otevřeně přiznal Trumpův osobní právník Rudolph Giuliani, který potvrdil, že se v Madridu sešel s blízkým spolupracovníkem ukrajinského prezidenta a nabádal novou ukrajinskou vládu k znovuotevření vyšetřování Bidena a jeho syna, poukazuje editorial. Vysvětluje, že Hunter Biden působil jako člen dozorčí rady v ukrajinské plynárenské společnosti, zatímco jeho otec Joe z pozice amerického viceprezidenta údajně žádal odvolání vrchního ukrajinského žalobce, který společnost vyšetřoval.

"Giuliani také chce prověřit tvrzení, že zveřejnění plateb ukrajinské politické strany předsedovi Trumpovy kampaně z roku 2016 Paulu Manafortovi bylo součástí spiknutí s cílem zničit Trumpovu kandidaturu," pokračuje renomovaný deník. Vysvětluje, že Trumpovi spolupracovníci vlastně od ukrajinské vlády chtějí, aby dokázala, že Ukrajina během amerických prezidentských voleb v roce 2016 postupovala vůči Trumpovi chybně a do voleb v roce 2020 zasáhla v jeho prospěch.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Ani jeden z požadavků nemůže Zelenskyj splnit, zdůrazňuje vlivný server. Konstatuje, že informace o platbách pro Manaforta odhalil ukrajinský zákonodárce v rámci vnitropolitického boje, nikoliv Trumpova tehdejší protikandidátka Hillary Clintonová, zatímco Bidenova kauza je zcela vykonstruovaná - bývalý americký viceprezident skutečně tlačil na odvolání žalobce, avšak jako jeden z mnoha západních představitelů, a to kvůli tomu, že dotyčný blokoval protikorupční opatření.

Bílý dům tvrdí, že Trump pozastavil vojenskou pomoc Ukrajině proto, aby mohla být přehodnocena, uvádí Washington Post. Dodává, že televize CNN však přinesla zprávy, že Pentagon toto posuzování již ukončil a doporučil pomoc uvolnit.

"Přesto Trump zatím nekonal," kritizuje americký server. Dodává, že pokud má prezidentova svéhlavost jiný důvod, než je snaha přimět cizí vládu, aby pomohla jeho znovuzvolení, měl by jej Trump objasnit.