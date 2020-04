Udržet odstup je v epidemii klíčové. Státy po celém světě vtipně radí, jak na to

V Austrálii tak při pandemii covid-19 třeba radí udržovat vzdálenost jednoho klokana a v Británii měří odstup dvěma nákupnímu vozíky, napsal sever The Independent.

Klíčová otázka, která zní jak daleko je dost daleko, nejspíš vrtá hlavou mnoha lidem, kteří nemají dostatečnou prostorovou představivost. Právě na ně cílí nejrůznější žertovná doporučení. Například britská stanice BBC opakovaně ukazovala bezpečné rozestupy s pomocí svého redaktora Hugha Pyma, který se specializuje na problémy zdravotnictví. Pym totiž měří přesně dva metry.

A very clear example of correct #SocialDistancing . Hugh Pym is 2 metres tall. This is what 2m looks like. #CoronaCrisisuk #Covid_19 #BeLikeHughBeTwo pic.twitter.com/BAqjZdHiAd

Ještě častěji se pro ilustraci bezpečné vzdálenost používají zvířata, která lidé v dané zemi dobře znají. Australanům tak značky radí, aby dodržovali odstup "jednoho dospělého klokana". Obyvatelé ruské Sibiře zase dostali instrukci, že bezpečný odstup je velký zhruba jako jeden medvěd. V kanadském Yukonu je považován za bezpečný odstup velký jako jeden sob, ve Vancouveru zase dva metry přirovnávají k délce jedné pumy.

O něco sofistikovanější byla správa národních parků v americké Montaně, která pro měření bezpečného odstupu použila ryby a doporučila, aby lidé stáli od sebe "na čtyři pstruhy", "na dva jesetery", "na jednoho veslonosa" nebo na délku rybářského prutu.

If you do go out, please remember to recreate responsibly. This is Montana FWP's fisheries recommended 6' of safe social distancing. #406feet #COVID19MT #Fishtancing pic.twitter.com/NZX3QWqOTq