V Británii přibylo přes 16 tisíc nákaz koronavirem, Manchester je na tom hůř než Londýn

Od začátku epidemie se v Británii koronavirem infikovalo již 692.126 osob; země je v tomto ohledu dvanáctou nejhůře postiženou na světě. V celkovém počtu úmrtí pacientů s covidem je Británie s 43.699 zemřelými pátá.

Omezení proti šíření koronaviru zavádí Británie lokálně podle vývoje nákazy v jednotlivých místech. Od půlnoci zpřísnil nařízení Londýn, který se zařadil do prostředního ze tří stupňů systému varování. Ve vnitřních prostorách se nesmějí scházet členové více domácností a schůzky jsou zakázány i v hospodách a restauracích.

Některé oblasti, jako je město Liverpool či hrabství Lancashire, spadají již do třetí, nejpřísnější kategorie a musely uzavřít restaurace a hospody kromě těch, kde se podává jídlo.

Do třetí kategorie chce premiér Boris Johnson zařadit také Manchester. Starosta Andy Burnham to ale odmítl udělat, dokud vláda nezvýší finanční podporu pro zimní období. Manchester vykazuje rychlý růst nakažených - na 100.000 obyvatel je to asi 500 lidí, tedy až pětkrát víc než v Londýně.