V Londýně demonstrují odpůrci očkování, chtěli vtrhnout do budovy lékové agentury

"Řada protestujících se chovala k policistům násilně. Čtyři strážníci byli při srážkách zraněni. To je nepřijatelné," napsala na twitteru londýnská policie.

Odpůrci vakcinace se pokusili násilně vniknout do sídla lékové agentury v den, kdy se odborná komise JCVI dohlížející na očkování v zemi vyjadřovala k vakcinaci zdravých dětí ve věku 12 až 15 let. Komise nakonec očkování z čistě zdravotního hlediska nedoporučila.

V srpnu vnikly desítky odpůrců očkování do sídla televizní společnosti ITN. Protest se konal v době, kdy se očkování mělo rozšířit na věkovou skupinu 16 až 17 let. Antivakcinační hnutí však nemá v Británii velkou podporu, uvedla tisková agentura AFP. To podle ní dokládá skutečnost, že v Británii se nechalo alespoň první dávkou očkovat již zhruba 90 procent dospělých.