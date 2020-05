V Rusku počet potvrzených případů koronaviru překročil 350 000

V Rusku už desátý den za sebou zůstává počet nových případů pod 10.000, zdůraznila agentura TASS. Země s přibližně 146 miliony obyvatel nyní zaujímá v počtu potvrzených případů třetí příčku na světě, poznamenala agentura Interfax s odvoláním na údaje Univerzity Johnse Hopkinse. V tomto ohledu Rusko předstihly Spojené státy s 1,64 milionem nakažených a Brazílie s více než 363.000 případy.

Nejpostiženější z 85 ruských regionů zůstává Moskva, kde přibylo 2560 nových případů a 41 úmrtí za uplynulých 24 hodin. Celkový počet potvrzených případů v metropoli stoupl na 166.473, dodal list Kommersant.

Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím vhodných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.