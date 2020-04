Ve Velké Británii opět výrazně vzrostl denní počet úmrtí pacientů s covid-19

V předchozích dvou dnech byl nárůst počtů mrtvých nižší, v pondělí Británie ohlásila, že smrtelných případů přibylo 449, nejméně za dva týdny.

Britské zdravotnické úřady nyní evidují 129.044 případů nákazy koronavirem.

Britský statistický úřad ONS dnes podle BBC informoval, že v Anglii a Walesu v týdnu do 10. dubna zaznamenali 18.500 úmrtí, nejvíce za posledních 20 let. Je to o 8000 více než ve setjném období v jiných letech. Třetina případů je spojována s koronavirem, ale přibylo i úmrtí z jiných příčin. To může dokládat, že opatření zavedená v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 mají nepřímý vliv na zdraví lidí, uvádí BBC.