Ve všech zemích světa by očkování mělo podle WHO začít do 100 dní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve všech zemích světa by očkování proti covidu-19 mělo u zdravotnického personálu a nejohroženějších lidí začít v příštích 100 dnech. Vyzval k tomu dnes podle agentury DPA šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Navzdory vakcinaci letos kolektivní imunity dosaženo nebude, upozornila podle agentury AFP vědecká pracovnice WHO Sumja Svaminathanová.